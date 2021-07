Le combat a été rude et épique entre le triple champion du monde en titre et son adversaire de Tapei, mais c'est logiquement que le premier s'est imposé sur la durée, profitant des trois pénalités de Yang. Plus entreprenant, le judoka de 28 ans décroche le titre olympique après avoir empoché le bronze à Rio, et permet même au Japon de se positionner à la deuxième place du tableau des médailles, derrière la Chine.

Tokyo 2020 Une ultime pénalité pour une joie intense : Mkheidze décroche le bronze IL Y A UNE HEURE

Tokyo 2020 Mkheidze débloque le compteur tricolore IL Y A UNE HEURE