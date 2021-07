La douche froide. Qualifiée pour la finale des -57kg après un exploit face à la championne du monde en titre Jessica Klimkait, Sarah-Léonie Cysique a été disqualifiée en finale, face à la Kosovare Nora Gjakova, sacrée championne olympique. La Française a pris appui sur sa tête au sol, un geste formellement interdit. Elle devra se contenter de la médaille d'argent.

Qu'on ne s'y trompe pas, la médaille d'argent décrochée par Sarah-Léonie Cysique lundi relève déjà de l'exploit. Il n'y qu'à re-penser au CV de sa victime en demi-finale pour s'en convaincre. Son parcours, pour sa première olympiade, est indiscutablement réussi, puisqu'il offre à la délégation française sa quatrième médaille dans ces Jeux, la deuxième en argent. Mais le scénario de cette finale a de quoi faire mal à la Tricolore. Au sens propre comme figuré.

Tokyo 2020 Un exploit et une finale olympique pour Cysique IL Y A 2 HEURES

Le gros coup sur la tête

Après moins de trois minutes de combat, la judokate de 23 ans est passée à l'attaque. Sauf qu'en tentant de retourner son adversaire, elle a pris appui sur sa tête, de manière très dangereuse. Et surtout interdite. Sanction immédiate : Cysique a écopé d'un carton rouge synonyme de disqualification, au terme d'un combat très physique. La fin des espoirs pour la médaille d'or, qui revient à celle qui avait décroché le bronze aux championnats d'Europe et du Monde cette année. La Japonaise Tsukasa Yoshida et la Canadienne Jessica Klimkait ont pris le bronze.

Terrible désillusion : l'appui sur la tête qui disqualifie Cysique

La vice-championne du monde junior pouvait y croire, tant cette finale était ouverte sur le papier puis sur le tatami. Après le bronze décroché samedi par Luka Mkheidze chez les -60 kg, l'argent glané dimanche par Amandine Buchard en -52 kg, l'or ce lundi aurait été une consécration, en attendant les entrées en matière des têtes d'affiche Clarisse Agbégnénou et Teddy Riner. Mais si elle n'est pas celle espérée avant le combat, cette médaille est une vraie bouffée d'air, au terme d'une journée qui a débuté par une série de désillusions dans le camp tricolore.

Tokyo 2020 Buchard : "C'était les 20 secondes les plus longues de ma vie" IL Y A 20 HEURES