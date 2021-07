Tokyo 2020

S'abonner Déjà abonné ? Se connecter Judo +78kg (F) et +100kg (H) 03:54-06:02 Direct

8e de finale : Sasson s'est battu, Riner a maîtrisé

Si l'entrée en matière fut relativement tranquille, Teddy Riner savait sans doute que ce deuxième tour serait plus compliqué. Et pour cause, c'est un adversaire qu'il avait affronté en demi-finale aux JO 2016 qu'il devait défier. Or Sasson s'est battu, a même fait peur à Riner sur une attaque en milieu de combat mais l'expérience et la supériorité physique du Français ont fait la différence.

L'Israélien a bien souvent empêché Riner de poser ses mains. Moins bien placé, le double champion olympique a lancé moins d'attaques. L'une d'elles est néanmoins passée pour lui offrir un waza-ari décisif. Sasson, lui, a peiné pour régulièrement mettre en danger le Français. Cependant, son attaque en milieu de combat a prouvé que Riner avait moins de marge que par le passé. En quarts, celui-ci affrontera Tamerlan Bashaev.

16e de finale : Un ippon pour lancer la machine

ll a fallu être un peu patient mais Teddy Riner a fini par passer son uchi-mata et réussir un ippon pour lancer une journée qui doit le guider vers la légende du sport français et de l'olympisme en général. Stephan Hegyi, l'Autrichien premier adversaire du Français chez les +100 kg n'a rien pu faire et n'a d'ailleurs rien tenté. Ce premier tour inhabituel pour lui passé, Riner va pouvoir se concentrer sur son huitième de finale, ce sera face à l'Israélien Or Sasson, troisième à Rio en 2016. Un bon souvenir pour Riner puisqu'il l'avait battu en demi-finale sur la route de son titre.

Si l'on compare au Grand Slam de Paris, cette victoire par ippon est une avancée pour Riner qui avait eu besoin du golden score pour écarter Hegyi en 16es de finale. Cette fois, il a attendu un peu plus de trois minutes pour lancer l'attaque décisive. Comme souvent, Riner a fait face à un adversaire absolument pas entreprenant. Entré en lice très tôt, Riner va enchaîner puisque son combat face à Or Sasson devrait avoir lieu avant 5h.

Perturbé dans sa préparation par une douleur au genou, le double médaillé d'or olympique arrive avec moins de certitudes que ce qu'il espérait. A Tokyo, dans le pays du judo et au mythique Nippon Budokan, le judoka tricolore court ni plus ni moins après la légende. Un troisième titre consécutif serait un exploit unique dans l'histoire de la catégorie-reine.

