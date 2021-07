Judo

Tokyo 2020- Malonga raconte le moment où elle reste coincée au sol: "On voit la médaille s'échapper"

TOKYO 2020 - On l'avait quittée inconsolable après sa défaite en finale des -78 kg ce jeudi. Invitée de Lesly Boistrelle quelques heures après, Madeleine Malonga était plus apaisée et heureuse avec sa médaille d'argent autour du cou. La judokate est revenue sur ce combat et sur les longues secondes passées au sol actant la victoire de son adversaire chinoise.

00:02:24, il y a 35 minutes