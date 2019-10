Trois médailles pour les judokates françaises au Grand Slam D’Abu Dhabi

Une fois n’est pas coutume, ce sont les poids moyens et les poids lourds qui se sont distingués chez les femmes.

En -48 kg, Mélanie Clément n’a pas démérité, mais n’a pas réussi à accrocher le podium. Comme aux Championnats du monde, elle a pris la 5e place.

Sarah Leonie Cysique a fait un parcours presque parfait. Elle a battu la Chinoise Tongjuan Lu, l’Américaine Leila Akiyama et la Russe Diana Dzhigaros. En finale, elle s’est inclinée face à la Nord-Coréenne Jin A Kim et a donc remporté l’argent.

Chez les -73 kg, Marie-Eve Gahié a remporté son premier combat face à la Polonaise Ursula Hofman, mais a perdu contre la Croate Barbara Matic. Margaux Pinot a subi le même sort. Victorieuse de l’Allemande Miriam Butkereit, elle a chuté face à la Grecque Elisavet Teltsidou.

Madelaine Malonga (-78 kg), battue lors de son deuxième combat, s’est parfaitement reprise aux repêchages et est allée chercher la médaille de bronze.

Elle a commencé son tournoi par une victoire sur la Hollandaise Marhinde Verkerk, mais s’est ensuite inclinée face à l’Allemande Luise Malzahn. En repêchage, elle s’est imposée face à la Cubaine Kaliema Antomarchi puis la Kosovare Loriana Kuka.

Anna Fatoumata Mbairo a offert à la France sa dernière médaille.

Elle a débuté par un succès sur la Slovène Anamari Velensek, puis a gagné contre l’Américaine Nina Cutro-Kelly. Ensuite, elle a battu la Brésilienne Maria Suelen Altheman, qui avait pourtant terminé 5e aux derniers Championnats du monde.

En demi-finale, elle s’est défaite de la Sud-Coréenne Minjeong Kim avant de tomber face à une autre Sud-Coréenne, Mi Jin Han.

Parmi les judokates titrées sur ce Grand Slam, on retrouve l’inévitable Ukrainienne Daria Bilodid en -48 kg, la Kosovare Majlinda Kelmendi en -52 kg, la Nord-Coréenne Jin A Kim en -57 kg, les Slovènes Tina Trstenjak en -63 kg et Klara Apotekar en -78 kg, la Néerlandaise Kim Pollling en -70 kg et la Sud-Coréenne Mi Jin Han en +78 kg.