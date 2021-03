Un troisième cas positif au Covid-19 a été détecté parmi la délégation française masculine qui a voyagé pour le Grand Slam de Tbilissi, et l'ensemble du collectif tricolore va être rapatrié, annonce la Fédération française de judo (FFJudo) jeudi. "Un nouveau cas positif au Covid-19 au sein de la délégation de l'équipe de France masculine ayant participé au stage organisé par la Fédération géorgienne de judo en amont du Grand Slam de Tbilissi" a été identifié, indique-t-elle dans un communiqué, sans en dire davantage sur son identité.

"Ce troisième cas positif, qui s'ajoute aux deux annoncés mardi, est également mis à l'isolement sur place pour une durée de dix jours", poursuit la fédération. Les trois cas en question ne sont pas nécessairement des judokas.

Dans ces conditions, "la FFJudo a pris la décision, dans le respect du protocole sanitaire imposé par les autorités compétentes, de rapatrier la délégation de l'équipe de France présente sur place, y compris le collectif féminin qui n'a pas participé au stage, dans un souci de protection de la santé de ses sportifs et de son encadrement à quelques semaines d'échéances internationales majeures", explique-t-elle. "Au retour sur le territoire français, un protocole de suivi sanitaire renforcé sera mis en place", termine-t-elle.

Dans le détail, seuls les judokas qui ont participé au stage la semaine dernière sont considérés comme cas contacts et seront placés à l'isolement à leur retour en France, précise-t-on à la fédération. Quatorze judokas français étaient engagés au tournoi de Tbilissi: neuf femmes, dont les championnes du monde 2019 Madeleine Malonga (-78 kg) et Marie-Eve Gahié (-70 kg), ainsi que les championnes d'Europe 2020 Romane Dicko (+78 kg), Margaux Pinot (-70 kg) et Shirine Boukli (-48 kg), et cinq hommes. Ni Teddy Riner (+100 kg) ni Clarisse Agbegnenou (-63 kg) n'y étaient inscrits.

