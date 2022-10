Romain Valadier-Picard et Cédric Revol, engagés dans la catégorie des moins de 60 kg, ont tous deux été éliminés au deuxième tour des Championnats du monde, jeudi à Tachkent. Le même scénario s'est produit pour les deux judokas, sanctionnés d'une troisième pénalité au cours du Golden score. "Je suis déçu, c'est normal. Je me suis entraîné et je perds tout seul comme une merde, comme un con, c'est bête", a réagi Romain Valadier-Picard, 20 ans, qui participait à ses premiers Mondiaux séniors.

Le Parisien, qui était allé chercher le bronze aux Championnats du monde juniors en août, a attribué sa défaite contre le Néerlandais Tornike Tsjakadoea à la précipitation et à un manque de confiance. De son côté, Cédric Revol, qui avait décroché la médaille de bronze aux Championnats d'Europe fin avril, s'est dit "frustré" de son combat face à l'Israélien Matan Kokolayev, estimant avoir dominé "une bonne partie du match".

"Je pense que la première partie du combat, techniquement, elle est pour moi. Je ne comprends pas trop comment ça s'inverse. La troisième pénalité me reste un peu en travers de la gorge", a estimé le judoka de 28 ans.

Grosse désillusion pour Boukli

Chez les moins de 48 kg dames, on fait aussi la grimace. Shirine Boukli, numéro 1 mondiale de sa catégorie, a pris la porte dès le troisième tour. La Tricolore a perdu sur waza-ari face à la Kazakhe Abiba Abuzhakynova, 22e mondiale. La judokate de 23 ans, qui avait expédié son adversaire lors de son entrée en lice au deuxième tour, pouvait vraiment espérer une médaille, voire le titre, après avoir décroché son deuxième sacre européen fin avril en Bulgarie.

"Je suis dégoûtée, j'ai l'impression que ce n'est pas réel. Je n'ai pas fait le 'taf', quoi", a-t-elle réagi. "J'étais très bien physiquement mais tactiquement, elle est rentrée dans ma tête et je n'ai pas su faire avec."

