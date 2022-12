Judo

Vidéo - Judo : Hégémonie japonaise, Uta indomptable, la pépite Kano... les Top Moments du Grand Slam de Tokyo

GRAND SLAM TOKYO - Au Nippon Budokan, début décembre, les combattants japonais n'ont laissé que quelques miettes à leurs adversaires et Gennaro Pirelli, vainqueur en -100kg, a été l'un des rares à en profiter. Uta Abe et Kano Miyaki ont brillé, alors que les frères Hayato et Genki Koga ont honoré la mémoire de leur père, Toshikiko Koga. Revivez les Top Moments du Grand Slam de Tokyo en vidéo.

00:02:29, il y a 41 minutes