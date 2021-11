Marathon

Bekele est passé à côté, Korir en a profité: revivez son arrivée victorieuse au marathon de New-York

MARATHON DE NEW-YORK - On attendait Kenenisa Bekele, on a eu Albert Korir. Alors que l'Ethiopien est passé à côté de sa course, l'athlète kényan, lui, a brillé pour remporter la prestigieuse épreuve new-yorkaise. Vainqueur en 2h08'22" ce dimanche, Korir a permis à son pays de réaliser le doublé puisque c'est la championne olympique Peres Jepchirchir qui a remporté l'épreuve féminine.

00:02:45, il y a 17 minutes