MARATHON - Il n'y aura pas de marathon ni de semi-marathon de Paris en 2020. Les deux épreuves ont été annulées, après avoir été reportées une première fois en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Le marathon devait avoir lieu le 15 novembre prochain.

C’était à craindre et c’est désormais une réalité : le marathon de Paris n’aura pas lieu cette année en raison de la situation sanitaire. Prévue le 5 avril dernier, la course avait été reportée à deux reprises, d’abord au 18 octobre, puis au 15 novembre, mais la reprise de l’épidémie de coronavirus a eu finalement raison de l’édition 2020. Après les annonces gouvernementales sur la prolongation de la jauge maximale de 5000 personnes autorisées dans les rassemblements jusque fin octobre, les organisateurs ont jeté l’éponge.

Pour Amaury Sport Organisation (ASO), la mairie de Paris et la préfecture, il est impossible de faire respecter les mesures sanitaires aux 65 000 participants prévus et aux 40 000 du semi-marathon. Le marathon de Paris subit ainsi le même sort que ses homologues de New York, Berlin ou encore Francfort. Seul celui de Londres, programmé le 4 octobre, est toujours maintenu à l’heure actuelle.

