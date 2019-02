Le premier marathon en moins de deux heures pas avant 2032 selon une étude

Selon une étude, il faudra attendre 2032 avant de voir un marathonien courir sous la barre des deux heures de course. Et encore, en se basant sur tous les records enregistrés par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) depuis 1950, l'étude, publiée dans le journal de l'American College of Sports Medicine, prédit qu'il n'y a que 10% de chance que le seuil des deux heures soit franchi en 2032.

Pourtant, le Kenyan Eliud Kipchoge a abaissé le record du monde à 2h01'39" en septembre 2018 à Berlin, pulvérisant la précédente marque de plus d'une minute.

"En inspectant les prévisions de mon modèle statistique, il n'y avait que 2% de chances que la barrière des deux heures soit battue à ce moment-là", explique le professeur d'économie Simon Angus qui a dirigé l'étude à l'Université Monash de Melbourne.

Eliud KipchogeGetty Images

Kipchoge avait échoué à 25 secondes près en 2017

En mai 2017, le même Kipchoge, champion olympique à Rio 2016, n'avait échoué qu'à 25 secondes des deux heures, abrité par une voiture qui lui donnait le tempo lors d'une opération organisée par son sponsor sur l'autodrome de Monza, en Italie. Une performance non homologuée par l'IAAF compte tenu de ses conditions.

Rien n'empêche évidemment qu'un athlète court les 42,195 kilomètres d'un marathon en moins de deux heures d'ici 2032 mais "la probabilité que cela se produise (selon son modèle statistique) est extrêmement faible", juge Angus, par ailleurs lui-même coureur d'ultra-marathon.

Son étude fixe à 1h58'05" le meilleur temps réalisable pour un humain, mais n'évalue qu'à 1% la probabilité qu'une femme ne fasse éclater un jour le seuil des deux heures. Selon ces travaux, le meilleur temps qu'une athlète puisse accomplir est de 2h05'31".

A l'heure actuelle, les deux meilleures performances féminines reconnues par l'IAAF sont celle de la Britannique Paula Radcliffe en 2h15'21" réalisée en 2003 à Londres lors d'un marathon mixte et celle de la Kényane Mary Keitany en 2h17'01" réussie en 2017, également à Londres, cette fois dans une course réservée uniquement aux femmes.