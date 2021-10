Marathon

Marathon Boston - Sans rival, Benson Kipruto s'offre son premier marathon majeur

MARATHON DE BOSTON - Le Kényan Benson Kipruto a remporté lundi l'épreuve étasunienne en 2h 9 min 51 sec, pour la 125e édition de la course, la première depuis avril 2019 après une annulation en 2020 et un report ce printemps à cause de la pandémie de Covid-19. C'est sa première victoire dans un marathon majeur. Il a devancé les Ethiopiens Lemi Berhanu et Jemal Yimer de 45 et 46 secondes.

