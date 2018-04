Marathon de Paris : comment suivre la course en direct video ?

C'est l'un des évènements les plus attendus chaque année. Depuis sa création en 1976, le Marathon de Paris suscite en effet toujours autant d'engouement et de passion. Environ 60.000 coureurs amateurs et professionnels y participeront ce dimanche. Mais où le suivre si vous ne serez pas de ceux qui vont souffrir pendant ces 42 kilomètres interminables ? Suivez le programme.

Programme TV du Marathon de Paris

Dimanche 8 avril, 8h : Le Marathon de Paris sera à suivre en direct video et en intégralité sur Eurosport 1.

Lundi 9 avril, 10h : Rediffusion sur Eurosport 2.