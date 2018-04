La star irlandaise des combats d'arts martiaux mixtes (MMA), Conor McGregor, est interrogée par la police de New York, rapporte la presse américaine, quelques heures après avoir blessé un autre combattant au cours d'incidents jeudi soir en marge de la présentation d'un combat.

Selon le New York Times, McGregor s'est présenté de lui-même dans un commissariat et a été interrogé par la police de New York. "Il n'a pas été inculpé, l'enquête suit son cours", a indiqué au New York Times un porte-parole de la police de New York.

McGregor, 29 ans, avait perturbé un événement auquel il n'était pas convié, la présentation d'une réunion organisée samedi à New York par l'UFC (Ultimate Fighting Championship), le principal organisateur de combats MMA.

Vitre brisée, combattant blessé

Selon des images du site internet spécialisé TMZ Sport, McGregor et un groupe d'une dizaine de personnes se sont introduits dans les coulisses du Barclays Center, l'une des principales salles de New York. Alors que les combattants avaient pris place dans des minibus, McGregor et ses compagnons ont jeté divers objets sur l'un des véhicules. McGregor a brisé une vitre d'un minibus avec un chariot et les éclats de la vitre ont, selon le patron de l'UFC, Dana White, blessé au visage l'Américain Michael Chiesa.

"Tout le monde est sous le choc, c'est la chose la plus révoltante qui se soit passée dans l'histoire de notre organisation", a ajouté M.White. Chiesa a annoncé dans la soirée de jeudi sur son compte Twitter qu'il ne pourrait pas participer à son combat programmé samedi. "La commission sportive de l'Etat de New York a pris la décision d'annuler mon combat, je suis anéanti pour ne pas dire plus", a-t-il écrit.

" Vraiment une très mauvaise idée en termes de plan de carrière "

McGregor, star des MMA, ces combats spectaculaires et ultra-violents où tous les coups ou presque sont permis, a accédé à une notoriété mondiale et à la richesse grâce à son combat de boxe perdu en août dernier contre l'Américain Floyd Mayweather. Il aurait reçu pour ce combat, son premier sur un ring de boxe contre l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire, 100 millions de dollars. White a prévenu qu'une plainte avait été déposée contre McGregor, sous contrat avec l'UFC.

Mayweather-McGregorGetty Images

"Il va devoir payer des dédommagements dont il n'a pas idée, c'était vraiment une très mauvaise idée en termes de plan de carrière", a déclaré le grand patron de l'UFC. Le coup de colère de McGregor pourrait avoir été déclenché par l'annonce mercredi par l'UFC qu'elle allait lui retirer son titre de champion des poids légers. "Vous ne me déposséderez de rien du tout, vous ne ferez rien, connards", avait tweeté l'Irlandais à l'annonce de ce retrait.

Le titre qu'il détient depuis novembre 2016, son dernier combat en MMA, reviendra au Russe Khabib Nurmagomedov ou à l'Américain Max Holloway, têtes d'affiche de la réunion de samedi au Barclays Center.