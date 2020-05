L'UFC va reprendre ses combats en Floride, malgré le test positif d'un participant

L'UFC reprend quand même. La plus importante ligue professionnelle d'arts martiaux mixtes va maintenir sa soirée de combats à huis clos, samedi à Jacksonville, malgré le test positif au coronavirus d'un des combattants au programme, le Brésilien Ronaldo Jacare Souza, a annoncé vendredi soir le diffuseur ESPN.

Son combat contre l'Américano-Jamaïcain Uriah Hall a été annulé par la plus importante ligue professionnelle d'arts martiaux mixtes. En revanche les onze autres affrontements, à huis clos et télévisés, prévus de cet UFC 249, sont donc maintenus. Dont celui pour le titre des poids légers entre Tony Ferguson et Justin Gaethje, a indiqué le vice-président de l'instance Hunter Campbell, ajoutant que les 23 autres combattants en lice ont tous été testés négatifs.

Une décision qui ne manquera pas de faire parler, alors l'UFC est la première grande instance sportive américaine à renouer avec ses compétitions, après avoir été critiquée pour avoir tenté de le faire, en vain, il y a trois semaines en Californie.

Son patron Dana White aurait pu contourner la loi californienne en tentant d'organiser une soirée dans une réserve indienne, mais son diffuseur ESPN l'a pressé d'y renoncer. Mais la Floride a donné la possibilité à l'UFC d'organiser ses combats, le gouverneur Ron DeSantis ayant fait du sport professionnel un "service essentiel" de son Etat.

Résultat, sept semaines après l'arrêt forcé des compétitions sportives aux Etats-Unis en raison du coronavirus, les combats s'apprêtent à reprendre, sans spectateurs, au sein du Veterans Memorial Stadium à Jacksonville.

"Donald Trump a demandé..."

Alors que la plupart des grandes instances sportives américaines ébauchent des scénarios de reprise de leurs compétition, notamment pour la NBA, qui songe à organiser les matches sur un site unique en quarantaine qui pourrait être Las Vegas ou Disney World à Orlando, en Floride, nul doute que les craintes et interrogations nées de l'exemple UFC vont fleurir.

En attendant, Dana White se félicitait plus tôt vendredi du retour de l'UFC, estimant que c'est une étape vers la normalité et une aubaine pour les fans affamés de sport.

"Donald Trump a demandé le retour des sports en direct", a-t-il déclaré au Los Angeles Times. "Il a dit: montrez à tout le monde comment le faire en toute sécurité. Divertissez les gens confinés chez eux (...) J'y vais en premier. J'espère qu'après avoir fait ça, d'autres ligues se diront: ouais, nous pouvons le faire".

White, qui a également annoncé deux autres soirées de combats les 13 et 16 mai à Jacksonville, avait insisté sur le fait que la production ne mettra personne en danger.

"Nous avons aussi des familles", a-t-il déclaré sur CNN Sport. "J'ai une famille, je ne veux pas la mettre en danger, je ne veux pas mourir".

"L'évènement a été bien pensé. Nous avons eu des gens très, très intelligents, notamment des médecins, qui travaillent non-stop depuis longtemps pour ça. Nous pensons que ça va se dérouler dans l'endroit le plus sûr possible", avait-il promis.

