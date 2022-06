Le dôme de Paris se plonge dans une lumière tamisée violette, tandis que seule la cage, centrale, brille de mille feux. Abdoul Abdouraguimov, star du soir et protagoniste du combat de la soirée contre Karl Amoussou, fait son entrée sur "My time is now", le célèbre air accompagnant habituellement la star du catch John Cena. Le speaker présente les combattants en Anglais, le tout retransmis en direct sur l'UFC Fight Pass. Fermez les yeux et vous êtes aux Etats-Unis, là où le MMA est roi. Et pourtant, cette scène se déroule le samedi 25 juin, au Palais des Sports de Paris.

Un peu comme l'UFC

"Ce sera le plus gros événement de l'histoire du MMA français", avaient répété à l'envi les organisateurs de la soirée les semaines précédant les combats. ARES, la plus grosse ligue hexagonale, pour sa septième réunion du genre, la cinquième au Dôme de Paris, fait quasi guichets fermés avec environ 3 500 billets vendus. Dans la salle, le public, bien que principalement masculin, reste assez divers et laisse même apparaître quelques jeunes visages.

Parmi eux, Enzo et Younes, 16 et 18 ans, pratiquants de MMA et amateurs de ce genre de soirée. Le premier, qui arbore un cocard à l'œil gauche, est impressionné par l'ampleur de la réunion : "Pour avoir assisté à plusieurs événements de MMA français, je pense que c'est un record, notamment en termes de médiatisation" jauge-t-il. "On n'avait jamais vu ça en France. Il y a beaucoup de monde, c'est très bien organisé, ça ressemble à l'UFC aux Etats-Unis" complète Enzo.

Le genre de comparaison qui ferait plaisir à Fernand Lopez, co-fondateur d'ARES. Ici c'est lui le chef, entre deux combats, des pubs pour son livre défilent sur les écrans géants de la salle. Autour de la cage, il se balade en patron et serre les mains des rappeurs, humoristes et anciens footballeurs venus assister au show, signes que le sport entre dans la culture populaire.

Lopez, qui est à la fois le patron d'ARES, de la plus grosse salle de MMA en France et l'entraîneur, entre autres, de Ciryl Gane, un peu comme si vous réunissiez Didier Deschamps et Noël Le Graët dans un seul personnage, voit ce genre de soirée comme une consécration. "On évolue, on grandit, on fait un grand boulot pour le développement du MMA, analyse le Camerounais. Des médias naissent tous les jours, les gens commencent à comprendre, à aimer. Je pense qu'on est dans la bonne direction".

Abdouraguimov, roi de l'ARES

Mais l'attraction principale de la soirée se trouvait bel et bien dans la cage. Au terme d'une carte des combats très dense, entre jeunes pousses du MMA français et athlètes proches d'une signatures à l'UFC, Abdoul Abdouraguimov, le champion des poids welter (moins de 77 kilos), était attendu au tournant pour défendre sa ceinture. Si sur quelques combats peu attendus la salle est beaucoup plus calme, le "Lazy King" et son adversaire Amoussou sont accueillis comme des rockstars.

Alors que le premier round arrive à son terme, Abdouraguimov, qui avait préalablement emmené son adversaire au sol, fait pleuvoir une avalanche de coups sur le visage d'Amoussou dans les dernières secondes avant le gong. Assez pour forcer le médecin à arrêter le combat, au grand dam du public, qui en réclamait encore. "J'ai senti une énergie", a commenté le champion après son combat. Une ambiance qu'il compare à ce qu'il a déjà connu dans des salles bouillantes au Maroc, à Tanger, "où il y avait une très grosse ambiance, très chaude".

Il est toujours délicat de consacrer une organisation de MMA comme la plus grande de France. Toujours est-il qu'ARES a frappé fort en ce samedi 25 juin et montré que l'hexagone est capable d'accueillir de grandes soirées de ce genre. Et surtout qu'un public en est friand. De bonne augure pour l'UFC qui déposera ses valises dans la capitale pour la première fois de son histoire à Paris le 3 septembre prochain.

