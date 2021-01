Conor McGregor ne pensait pas que l'affaire serait pliée après 2 minutes et 32 secondes dans la deuxième reprise, à ses dépens, samedi à Abou Dabi. L'UFC 257 était celui de son retour et restera une défaite cinglante dont il ne savait pas encore exactement quoi tirer de positif à chaud.

Certains se donnent sept ans de réflexion et on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est précisément ce qu'a fait son bourreau, qu'il avait battu lors de leur première rencontre, en 2014. En 109 secondes. Pour vendre son retour dans l'octogone, un an après son dernier combat, McGregor avait déjà fait de ce délai un objectif à surpasser. Un peu comme Mohammed Ali le fit en son temps.