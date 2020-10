Khabib Nurmagomedov va-t-il (déjà) sortir de sa retraite ? Après son annonce dans la foulée de la victoire face à Justin Gaethje, le champion des poids légers ne serait finalement plus si certain de vouloir raccrocher. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président de l’UFC Dana White sur CBS Sports Radio, jeudi soir.

"Je vais vous dire un truc que je n’ai dit à personne d’autre, mais Khabib et moi en avons parlé. Il était complètement dans l’émotion ce soir-là et je sens qu’il cherche encore le 30-0. Je pense qu’il veut toujours accomplir le projet de son père, a-t-il affirmé. Je pense qu’il va revenir. Je ne crois pas que ce soit une retraite définitive. Son père voulait qu’il atteigne le 30-0 et je pense qu’il veut honorer le rêve de son père."