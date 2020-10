Toutes les bonnes choses ont une fin. On ne verra ainsi plus Khabib Normagomedov dans l’octogone, où le combattant du Daguestan a signé une 29e et dernière apparition victorieuse, samedi à Abu Dhabi. Justin Gaethje, son adversaire pour la ceinture chez les légers, a été soumis par un étranglement au sol avec les jambes dès le deuxième round du combat phare de l’Ultimate Fighting Championship 254e du nom.

Tandis que l’Américain reprenait ses esprits, Khabib, lui, n’a pu retenir ses larmes, prostré au milieu de la cage. "The Eagle" y a symboliquement déposé ses gants pour signifier la fin de sa brillante carrière - 13-0 en UFC et un total de 29 victoires en autant de combats en MMA -, trois mois après le décès de son père Abdulmanap, à la fois coach et mentor. "C’est mon dernier combat. C’est impossible que je revienne ici sans mon père, je l’ai promis à ma mère", a confié très ému le combattant âgé de 32 ans.

Félicitations au plus grand champion de l'histoire de l'UFC

Khabib arrête. Et se pose déjà la question de savoir quelle est sa place dans le Panthéon de l’UFC. Le Russe y figure à coup sûr car s’il n’a défendu sa ceinture qu’à trois reprises, loin des onze défenses victorieuses de Jon Jones, des dix d’Anderson Silva ou des neuf de Georges St-Pierre, d’autres monuments, Khabib, lui, n’a jamais perdu. Un bilan parfait couplé à une aura qui font de lui une légende de sa discipline, tout simplement.

Le meilleur de tous les temps ? "Félicitations au plus grand champion de l’histoire de l’UFC", a jugé sur Twitter Daniel Cormier, ancien champion des lourds légers et des lourds et accessoirement partenaire d’entraînement de Khabib. "En attendant que je m’empare de cette lourde couronne, je t’accorde la place (de numéro 1). Profites-en champion", a fait savoir Jones sur le même réseau social. Même Connor McGregor, sa victime lors d’un combat explosif en 2018, a "sincèrement" salué son ex-meilleur ennemi : "Belle performance Khabib. Je continuerai. Respect et condoléances pour ton père, à toi et ta famille."

