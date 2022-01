Gane - Ngannou, on y est, enfin ! Ce week-end, le Honda Center de Anaheim (Californie) sera le théâtre de l'un des combats les plus attendus de ce début d'année 2022. Le Français Ciryl Gane affronte le Camerounais champion du monde des poids lourds de l'UFC Francis Ngannou, dans le cadre de l'UFC 270. L'opposition entre le Tricolore, invaincu en combat officiel, et "The Predator", ancien sans domicile fixe, s'annonce explosive. Le duel sera l'occasion d’unifier la ceintures poids lourd UFC et intérim.