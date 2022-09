Ce samedi 3 septembre était une journée à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire des sports de combat français. L'UFC, la plus grande et la plus spectaculaire des ligues de MMA, a jeté son dévolu sur Paris, pour la première fois de son histoire, pour organiser une de ses soirées de combats.

Ce sport, longtemps controversé, est légal en France depuis janvier 2020. Mais cela fait bien plus longtemps que certains attendent que l'UFC pose ses valises en France. C'est le cas de Jérémy, 34 ans, plus de quinze années de suivi assidu du MMA au compteur. Planté devant l'entrée de l'Accor Arena de Bercy une heure et demie avant le début du premier combat, histoire d'avoir le temps de faire le plein de souvenirs, il piaffe d'impatience : "A mon avis il va y avoir une ambiance… ça va être le feu !".

Plus loin, Claire, qui a campé deux heures sur le site de l'UFC pour chiper une des 20.000 places parties en moins de dix minutes, réagit : "C'est l'événement où il faut être si on s'intéresse à ce sport. Les fans du monde entier sont là".

Une salle en fusion

Le monde entier était effectivement là. Ici, un contingent d'Italiens venu supporter Marvin Vettori, l’un des deux main event de la soirée. Là, un trio de Suisse qui a fait le chemin jusqu'à Bercy : "On n'a pas d'évènements MMA en Suisse. A chaque fois que l'UFC organise un évènement en Europe on fait le déplacement". Et surtout, des Français. Des milliers et des milliers d'entre eux. Et quand Benoît Saint-Denis, premier combattant tricolore de la soirée, se présentait dans la cage, la salle, un poil assoupie en attendant ses champions, entrait en fusion. Ce fut presque autant des chants d'encouragement qu'un ouf de soulagement.

Pincez-les, ils rêvent : enfin ce pays a droit au gratin mondial de ce sport. Parmi les premiers rangs, tous les ingrédients du cocktail typique d'un grand événement sportif très populaire. Etaient présents, parmi les spectateurs, les plus grands athlètes de ce sport (Ngannou, Saint-Pierre, Usman…), des rappeurs, des influenceurs, des artistes… Tous curieux ou ravis de pouvoir assister à ce genre de spectacle dans la ville lumière.

La France au rendez-vous

Un Français, une victoire. Deux Français, deux victoires. Trois Français… et continuez comme ça jusqu'au cinq sur cinq. Tous les combattants maison, sans exception, ont remporté leur combat. Avec comme cerise sur le gâteau la victoire spectaculaire de Ciryl Gane sur Tai Tuivasa. De celles avec un scénario fou, qui mettent un point d'honneur à une soirée déjà parfaite.

Jérémy, retrouvé dans la foule entre deux combats avec un drapeau bleu blanc rouge hissé sur la rambarde qui le sépare de l'entrée des combattant, jubile : "Une ambiance de folie comme je m'y attendais. Le combat de Nassourdine Imavov (qui venait de se dérouler, ndlr), exceptionnel. Un travail debout sensationnel, un travail au sol exceptionnel". Ce samedi soir, il y avait de quoi satisfaire la curiosité des non-initiés et l'appétit des spécialistes. Jérémy, qui a payé une coquette somme pour être présent, résume : "De l'argent bien dépensé ! A aucun moment je ne regrette".

Le show est complet. Son, lumière, écrans géants… même Bruce Buffer, la voix iconique qui présente chaque combat, a fait le déplacement. Et une bonne partie des 20 000 spectateurs, issus d'un pays pas toujours à l'aise avec l'Anglais, connaissent ses tournures de phrases par cœur : "It's…. tiiiiiiiiime", s'exclament-t-ils en ôtant les mots de la bouche du plus célèbre des speakers, au moment de faire les présentations de Ciryl Gane et son adversaire avant la castagne finale.

Il ne fallait pas se rater

En réalité, le MMA français misait gros sur cette soirée. Pas tant en termes de résultat sportif, les dirigeants de l'UFC savent qu'il y a du talent en France. Plutôt en termes de spectacle. Et dans un sport ou le show et les paillettes comptent presque autant que la puissance des poings, la ferveur d'un public potentiellement peu connaisseur de ce spectacle particulier était une inconnue de taille. D'où le petit moment de flottement avant le premier combat français. Dans les gradins, chacun observait son voisin, en se demandant s'il allait être à la hauteur.

"Il fallait qu'il y ait de l'ambiance pour que l'UFC revienne. C'est l'ambiance qui leur donnera envie de revenir ou non", a résumé Lucas, 17 ans, après les combats. Car l'UFC est avant tout un business. Atterrir en France c'est aussi l'occasion de conquérir un nouveau marché, toucher des nouveaux fans… et donc il faut que ça marche. Jérémy, croisé une énième fois à la fin des festivités, croise les doigts : "On espère que ça va perdurer. C'est bien qu'ils viennent en France, mais on veut qu'ils reviennent".

Vu le volcan qu'était Bercy, c'est plutôt bien parti. Ciryl Gane, déjà passé par quelques ambiances américaines hostiles à sa cause, était simplement bouche-bée à la fin de son combat. "On se posait énormément de questions sur le public français, avouait le poids lourd. Il n'y a plus aucun doute, il fait partie des meilleurs du monde". Le public a fait trembler la salle, littéralement.

"Les gens tapaient des pieds, les gars de l'UFC demandaient s'il y avait un train qui passait, s'esclaffe Gane. Et puis de toute façon, à voir le sourire affiché par David Shaw, vice-président de l'UFC, en conférence de presse en fin de soirée, la question n'est pas de savoir s'il y aura un retour de l'UFC à Paris. Mais plutôt quand.

