Dates, horaires, programme TV : comment suivre en direct vidéo le Grand Prix d'Aragon

Marc Marquez (Honda HRC) a gagné à Alcaniz l'année de ses débuts en MotoGP, 2013, et il est aussi le vainqueur des deux dernières éditions du Grand Prix d'Aragon donné à Motorland. Bref, pas la peine de chercher très loin qui est le favori pour la victoire, ce week-end.

Cependant, l'Espagnol a surtout joué placé ces derniers temps, dans le but de se rapprocher d'un cinquième titre de champion du monde. A Andrea Dovizioso (Ducati Team), récent vainqueur à Misano, Jorge Lorenzo (Ducati Team), lauréat à Spielberg, Valentino Rossi, Maverick Viñales (Yamaha Factory) Cal Crutchlow (Honda LCR) ou même Johann Zarco (Yamaha Tech3) d'en profiter.

Le programme télé du Grand Prix d'Aragon 2018

Vendredi 21 septembre 2018

09h00 : essais libres 1 - Moto3

09h55 : essais libres 1 - MotoGP

10h55 : essais libres 1 - Moto2

13h10 : essais libres 2 - Moto3

14h05 : essais libres 2 - MotoGP

15h05 : essais libres 2 - Moto2

Samedi 22 septembre 2018

09h00 : essais libres 3 - Moto3

09h55 : essais libres 3 - MotoGP

10h55 : essais libres 3 - Moto2

12h35 : qualifications - Moto3

13h30 : essais libres 4 - MotoGP

14h10 : qualification 1 - MotoGP

14h35 : qualification 2 - MotoGP

15h05 : qualifications - Moto2

Dimanche 23 septembre 2018

11h00 : course - Moto3

12h20 : course - Moto2

14h00 : course - MotoGP

