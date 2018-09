GP d'Aragon : Jorge Lorenzo coiffe Andrea Dovizioso et Marc Marquez pour la pole

Jorge Lorenzo a de quoi regretter sa chute du dernier Grand Prix, à Misano. Samedi, l'Espagnol de Ducati Team a encore signé la pole position, sa troisième consécutive - en comptant celle de Silverstone car seule la course a été annulée -, et sa quatrième de la saison, en tout.

Une fois de plus, "Por Fuera", qui a laissé ses derniers espoirs de titre à Saint-Marin, a fait chanceler son futur coéquipier au HRC, Marc Marquez, sur le tour chrono en faisant preuve d'une totale maîtrise. Le dernier sorti de son box pour l'ultime vague de tours chronométrés, il a dominé la meute quand son compatriote craquait. Avec un soupçon de chance de son côté : en 1'31"629, il a coiffé son coéquipier, Andrea Dovizioso, de 0"014. Soit la deuxième plus petite marge entre le premier et le deuxième sur la grille après les deux millièmes qui avaient séparé Marc Marquez d'Andrea Dovizioso à Spielberg.

Vidéo - Chute, erreurs, trafic, pole de Lorenzo : revivez la dernière minute de la qualification 01:30

Marc Marquez, donc ? Tombé lors des essais libres 4, il ne disposait pas de sa seconde moto, et donc d'aucun droit à l'erreur dans cette Q2. Il en a pourtant commise une à l'attaque de son avant dernier tour chrono, au n°1, puis dans le virage n°12 lors de son tour suivant, piégé par sa précipitation et la densité d'un peloton groupé façon Moto3.

Un top 10 sans Yamaha

Dans ce money time qui sentait le chaos, certains n'ont pas hésité à prendre tous les risques comme Cal Crutchlow (Honda LCR), victime d'une nouvelle chute mais finalement quatrième. Avec Andrea Iannone (Team Suzuki) et Dani Pedrosa (Honda HRC) pour compagnons de deuxième ligne, dimanche à 14h00.

Au passage, le futur retraité du HRC a signé sa meilleure qualification depuis le Grand Prix d'Espagne, à Jerez de la Frontera, le 5 mai dernier. Peut-être parce que les Yamaha étaient (presque) aux abonnés absents. En effet, Maverick Viñales était le seul représentant de la marque au diapason, onzième sans gloire à 0"929 de poleman majorquin.

Car la faillite totale des M1 a bien été l'autre événement de cette 14e qualification 2018. Eliminés en Q1, Valentino Rossi (Yamaha Factory), Johann Zarco (Yamaha Tech3), respectivement 18e, 14e et 19e, n'ont même pas sauvé les meubles. Les pilotes de la Factory dénoncent un mauvais choix de moteur pour cette saison et le Français fait le constat d'une exploitation impossible des pneus par forte chaleur, mais ça n'explique pas tout.