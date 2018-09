Hervé Poncharal (Tech3) : "Cette KTM n'est pas si loin de la Yamaha"

Hervé Poncharal voit maintenant plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. En regardant les performances de sa prochaine KTM, plutôt que celle de sa Yamaha "client", figée dans son développement et qui ne fait finalement plus que le nombre dans le peloton là où elle devrait permettre à son pilote star, Johann Zarco, de chasser les pole positions et monter sur les podiums.

Jeudi, le directeur de l'équipe Tech3 a fait un debrief fort instructif du dernier Grand Prix MotoGP, en Aragon, au site officiel. On ne retiendra pas, une fois de plus, son incompréhension face aux performances déclinantes - et leur cortège de questions sans réponse - de l'usine japonaise, mais l'optimisme avec lequel il a vu le résultat de la KTM Factory qu'il représentera l'an prochain, avec Miguel Oliveira et Hafizh Syahrin.

Bradley Smith, meilleur pilote de la firme autrichienne au Motorland Aragon d'Alcaniz a, certes, terminé treizième place, une place devant son pilote, mais à sixième secondes seulement de la meilleure M1, menée par Maverick Viñales.

Construire une nouvelle référence sans Smith

"A vrai dire, j'ai été assez impressionné par la performance de Bradley Smith ce dimanche…, explique le manager français, qui referme en fin de saison vingt ans de collaboration avec la marque au diapason. Je connais le talent de Johann et malgré tout, je sais que la Yamaha fonctionne. Alors si Bradley termine devant nous, ça montre que cette KTM n'est pas si loin. Ils travaillent énormément, mais beaucoup de choses les ont freinés, sans quoi ils auraient pu être plus forts. Pol [Espargaro] ne s'est jamais véritablement remis à 100% de sa chute de Sepang. Ils ont ensuite perdu Mika Kallio, qui était quelqu'un d'extrêmement important dans le développement. Tout reposait alors sur Bradley et ce n'est forcément pas évident de travailler pour le futur, avec quelqu'un qui ne vous accompagnera pas (Smith sera pilote-essayeur pour Aprilia). En tout cas pour ma part, je leur fais totalement confiance."

"On voit ce qu'ils font désormais en Moto3 alors qu'il y a encore un an, ils accusaient un léger déficit […], poursuit-il. Ils ont aussi des pilotes qui sont capables d'être champions du monde, que ça soit avec Marco Bezzecchi, avec Brad Binder ou Miguel Oliveira. En MotoGP pas de suite, mais je ne me fais pas de soucis. Je crois en leur potentiel, ainsi qu'en leur détermination."