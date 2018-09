Libres 2 : Marc Marquez (Honda HRC) a haussé le ton !

Marc Marquez est passé à l'offensive. Vendredi après-midi, sur un circuit de Motorlan Aragon qu'il apprécie, l'as du HRC a répliqué aux Ducati - auteures d'un quadruplé le matin - en roulant 1"5 plus vite que le matin. En 1'47"382, le quadruple champion du monde espagnol a pris date pour la qualification en battant Jorge Lorenzo (Ducati Team) de 0"138 et son plus proche rival pour le titre, Andrea Dovizioso (Ducati Team), de 0"453.

Ces trois-là étaient en pneus "tendre" au contraite de Cal Crutchlow (Honda LCR), auteur du quatrième temps, avec un "medium" et un "tendre".