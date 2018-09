Moto3 : Jorge Martin (Honda Gresini) était sur une autre planète

Il y avait Jorge Martin et les autres, dimanche matin lors de la course de Moto3 sur le circuit Motorlan Aragon d'Alcaniz. Au lendemain de sa pole position acquise avec une marge record - 0"537 - toutes catégories confondues cette saison, l'Espagnol du team Honda Gresini a encore cogné, sur les 19 tours du Grand Prix d'Aragon en terminant 5"984 devant son premier poursuivant, Marco Bezzecchi (KTM Pruestel). Seul cette année Jorge Lorenzo (Ducati Team) a livré une démonstration plus impressionnante, en MotoGP à Mugello.

Vidéo - Martin s'est baladé à Alcaniz 02:39

Vainqueur pour la sixième fois cette saison, leader de bout en bout, Jorge Martin avait décidé de s'échapper d'entrée. Sa chevauchée solitaire - une première pour lui en 2018 - qui a permis de grapiller cinq points supplémentaire sur Marco Bezzecchi au championnat du monde.

Qualifié 18e mais rétrogradé de 12 positions sur la grille de départ pour comportement antisportif en qualification samedi, l'Italien du team KTM Pruestel est revenu jusqu'à la deuxième place.

Vainqueur de la précédente course, à Misano, l'Italien Lorenzo dalla Porta (Honda Leopard) a fini 13e.