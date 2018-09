MotoGP - Libres 1 : Andrea Dovizioso (Ducati Team) à la tête d'un quadruplé Ducati

Andrea Dovizioso a lancé dès le premier entraînement à Alcaniz un avertissement à Marc Marquez. Et avec lui toute une cohorte de Ducati. Vendredi matin, le numéro 2 mondial italien, qui doit colmater 61 points au championnat sur le leader espagnol du championnat du monde, a repris ses marques à Motorland Alcaniz en tournant en 1"48"020 montrant que les derniers essais sur ce tracé l'avait bien avancé dans son programme.

Vidéo - Libres 1 : Dovizioso a frappé un grand coup 00:22

Sur ce circuit qui ne lui a pas beaucoup réussi par le passé, "Dovi" a créé un petit écart - de 0"190 - sur Danilo Petrucci (Ducati Pramac, mais beaucoup plus important sur les deux autres pilotes Ducati suivants au classement : 0"714 sur Jack Miller (Ducati Pramac) et 0"731 sur son coéquipier, Jorge Lorenzo (Ducati Team). Et dans une logique commune, ces quatre-là avaient une combinaison identique au moment de leur meilleur chrono : un "tendre" à l'avant et un "dur" à l'arrière.

Vidéo - Libres 1 : Stratégie payante pour les Ducati 02:32

Dans tout ça, il restait des miettes pour les non-Ducatiste. Maverick Viñales (Yamaha Factory), cinquième, a été relégué à 0"783, et Marc Marquez (Honda HRC), favori sur ce circuit où il a gagné les deux dernières années, un millième derrière.

Dans cette séance compétitive, il était important de bien se situer. C'est ce qu'on fait Valentino Rossi (Yamaha Factory) et Johann Zarco (Yamaha Tech3), auteur respectivement des septième et huitième temps.

Vidéo - Quand Siméon explose son moteur, c'est impressionnant 00:24

La fin de session a été marquée par la casse fumante du moteur de la Ducati Avintia de Xavier Siméon et le remorquage de Maverick Viñales (Yamaha Factory) par Jack Miller (Ducati Pramac).