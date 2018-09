Pour Marc Marquez (Honda HRC), c'est plus que jamais l'heure de calculer

Marc Marquez n'a plus signé de pole position depuis trois Grands Prix, ni signé de victoire depuis trois manches. Mais voilà sept meetings qu'il augmente son avance en tête du championnat du monde sur son plus proche rival. Valentino Rossi (Yamaha Factory) était à 23 points au soir de Mugello, Andrea Dovizioso (Ducati Team) l'a supplanté depuis Misano, à 67 longueurs.

Avec plus de deux breaks d'avance et un abonnement au podium qui réduit inexorablement les chances de ses rivaux, le n°93 du HRC ne ressent visiblement pas le besoin de changer de tactique.

Décidément, l'enseignement de 2015 et les glorieuses campagnes qui ont suivi ont changé sa nature. C'est même sans frustration qu'il a dévoilé son état d'esprit samedi, après sa qualification à la troisième place sur la grille de départ de Grand Prix d'Aragon, samedi.

Et tant pis s'il a perdu sa fabuleuse moyenne de 50% pole positions depuis ses débuts en Moto, en 2013. Avec 48 positions de pointe en 104 tentatives, le ratio reste confortable et il aura le temps de s'y remettre en temps utile.

"Aujourd'hui, j'étais en mesure de me battre pour la pole position, et les chronos étaient très serrés, a constaté l'Espagnol du HRC. Ici, l'aspiration compte beaucoup et, à un moment, tout le monde attendait pour en avoir une. Etant donné que j'étais en pole position après le premier run, j'ai également attendu avant d'attaquer ma dernière tentative. Dans mon dernier tour, je suis arrivé très vite derrière 'Dovi', mais j'ai commis deux erreurs, une spécialement au virage n°12. J'ai raté la trajectoire et perdu toutes mes chances à cet endroit."

Vidéo - Chute, erreurs, trafic, pole de Lorenzo : la dernière minute de la qualif a été mouvementée 01:30

La priorité ? Finir

"Mais bon, une première ligne était notre objectif et nous l'avons atteint, a-t-il poursuivi. Apparemment, c'est encore moi contre les Ducati, comme lors des récentes courses, nous verrons donc bien comment ça tourne dimanche."

Puis il est revenu sur ce qui a peut-être changé la donne. La perte d'une moto de rechange en qualification suite à une chute lors du dernier entraînement. "Lors des essais libres 4, je suis tombé car j'ai freiné un peu tard, mais jusque-là nous rythme était compétitif en pneus usés", a-t-il relativisé. Ce fut une alerte car j'avais trouvé la limite dans ce virage."

"Nous avons le package, la moto. Je la sens plus forte dans certains domaines que sur d'autres circuits, comme par exemple à Misano. Mais même avec ça, il y a la longue ligne droite ici qui fait la différence. Mais à part ça, nous sommes forts dans quelques domaines, et nous essaierons de les gérer d'une bonne façon. N'oublions pas que nous sommes 67 points devant au championnat du monde, et que si nous ne pouvons pas nous battre pour la victoire, l'important sera de finir."