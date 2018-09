Vainqueur devant Dovizioso (Ducati) en Aragon, Marquez (Honda) fonce vers une cinquième couronne

Le coup de grâce ? Marc Marquez a tout fait pour se mettre en travers de la route d'Andrea Dovizioso, dimanche à Motorland Aragon, et signer une sixième victoire saisonnière et probablement fait un pas décisif vers un cinquième titre mondial.

Son tempérament sans doute contrarié par une course de gestionnaire à Misano, l'Espagnol a eu raison de l'Italien à coups de freinages et manouvres à la testostérone sur un circuit qu'il apprécie et qu'il a honoré d'un virage (le n°10) à son nom.

Le grand moment de leur duel, sous la haute surveillance des pilotes Suzuki, Andrea Iannone et Alex Rins, aura été la passe d'arme du 19e des 23 tours lorsque le leader du HRC s'est retrouvé pris en sandwich et dépassé à la sortie du virage n°15 par Dovi et "Joe le Maniaque". Avant de repartir au combat et récupérer illico la deuxième place empruntée par Iannone, puis la première au détriment de Dovizioso, pour de bon un tour plus tard.

Les Yamaha derrière une Aprilia

Le poleman Jorge Lorenzo (Ducati Team), surpris par Marc Marquez et éliminé sur un high side au départ au virage n°1, le vainqueur du jour va pouvoir faire ses bagages pour la tournée outre-mer - quatre Grands Prix en cinq semaines - l'esprit léger. Avec 72 points d'avance sur Dovizioso et 87 sur Valentino Rossi, anonyme huitième et premier pilote Yamaha, mais deux crans derrière l'Aprilia d'Aleix Espargaro.

Vidéo - Un violent high side et Lorenzo a tout perdu dès le premier virage 02:28

Ce dimanche fut d'ailleurs un nouveau choc pour la firme au diapason. Un marasme consommé avec la dixième place de Maverick Viñales, sur l'autre M1 officielle, et la 14e position de la satellite Tech3 de Johann Zarco, à 32"2.