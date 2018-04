Dates, horaires, programme TV : comment suivre en direct vidéo le Grand Prix d'Argentine

Qui succédera cette année à l'Espagnol Maverick Viñales, vainqueur du Grand Prix d'Argentine en 2017 ? Réponse sur les chaînes Eurosport à partir du vendredi 6 avril. Nous vous diffuserons en live sur nos chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 tous les essais, les qualifications et les courses des trois grandes catégories : MotoGP, Moto2 et Moto3.

Vous pourrez aussi profiter de tous ces évènements sur Eurosport Player. Comment s'abonner ? C’est simple et facile : cliquez ici. Retrouvez également toutes les meilleures images en vidéo sur le site d'Eurosport.fr après chaque Grand Prix. Bonne saison à toutes et à tous !

Le programme télé du Grand Prix d'Argentine 2018

Vendredi 6 avril 2018

14h00 : essais libres 1 - Moto3

14h55 : essais libres 1 - Moto2

15h55 : essais libres 1 - MotoGP

18h10 : essais libres 2 - Moto3

19h05 : essais libres 2 - Moto2

20h05 : essais libres 2 - MotoGP

Samedi 7 avril 2018

14h00 : essais libres 3 - Moto3

14h55 : essais libres 3 - Moto2

15h55 : essais libres 3 - MotoGP

17h35 : qualifications - Moto3

18h30 : qualifications - Moto2

19h30 : essais libres 4 - MotoGP

20h10 : qualification 1 - MotoGP

20h35 : qualification 2 - MotoGP

Dimanche 8 avril 2018

17h00 : course - Moto3

18h20 : course - Moto2

20h00 : course - MotoGP

Retrouvez aussi le programme complet de la saison 2018 de MotoGP en cliquant ici.

Pour le plaisir, retrouvez ci-dessous le résumé de la folle victoire de Viñales la saison passée en Argentine.