MOTO2 - Marcel Schrotter (Dynavolt IntactGP) meilleur temps de la première séance d'essais libres

Comme à Motegi, Marcel Schrotter (Dynavolt IntactGP) a établi le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie, ce vendredi. En 1'33"788, l'Allemand a devancé Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) de 0"154 et Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) de 0"222. Retardé durant 15 minutes à cause d'une panne, Fabio Quartararo (MB Conveyors - Speed Up) a dû se contenter du 21e rang, à 1"668.