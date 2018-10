MOTO3 - Victoire d'Albert Arenas (Angel Nieto), Jorge Martin (Del Conca Gresini) conforté

Un peu de réussite. Beaucoup de talent. Les nerfs solides. Et, surtout, le cœur bien accroché. Voici tout ce qu'il fallait pour s'imposer au Grand Prix d'Australie catégorie Moto3, ce dimanche, à Phillip Island. Au bout d'une course irrespirable, Albert Arenas (Angel Nieto – KTM) a réuni tous les ingrédients et ainsi décroché son deuxième succès en carrière.

Les autres vainqueurs de l'épreuve australienne sont les membres de l'équipe Gresini : deuxième, Fabio Di Giannantonio s'est relancé dans la course au titre, à 20 points du leader. Cinquième, Jorge Martin a repris une marge de 12 unités en tête du championnat.

Vidéo - Bien parti pour reprendre la tête du Mondial, Bezzecchi a encore été fauché ! 01:15

L'Espagnol a profité de la chute de Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP – KTM), encore fauché, comme en Thaïlande, cette fois-ci par Gabriel Rodrigo (RBA BOE – KTM). Car avant cela, nul doute que la place de leader du Madrilène était en danger.

Martin a eu chaud

Incapable de s'échapper avec une machine constamment débordée en ligne droite, Martin a lutté au milieu d'une quinzaine de pilotes, tirant profit de sa supériorité dans les secteurs sinueux. Chahuté dans le dernier tour, au point d'éviter la chute de peu à deux reprises dans le dernier tour, le n°1 mondial se contentera largement de cette performance.

Vidéo - Un accrochage et des machines pulvérisées : l'effrayant crash des coéquipiers Ramirez et Masia 00:40

Car à Phillip Island, la dernière ligne droite a ressemblé à une loterie : moins d'une seconde a séparé le vainqueur du… 14eme ! Malgré cela, il ne faudrait surtout pas dévaloriser le succès d'Arenas, ni la troisième position décrochée par Celestino Vietti, dernier rejeton de la VR46 Academy. L'Italien, 17 ans, est ainsi monté sur le podium pour son deuxième Grand Prix en championnat du monde. Et cela ne peut pas être qu'un hasard.