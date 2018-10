MOTOGP - Marc Marquez (Honda HRC) en pole, Johann Zarco (Yamaha Tech3) troisième

Le titre qu'il a sécurisé à Motegi la semaine dernière l'avait rappelé, la pole position qu'il a décrochée ce samedi, à Phillip Island, aussi : Marc Marquez (Honda HRC) est hors d'atteinte. Vaillant, ou tout simplement plus fort sur une piste délicate, le quintuple champion du monde a survolé la qualification du Grand Prix d'Australie. Maverick Viñales (Yamaha Factory) et Johann Zarco (Yamaha Tech3), qui n'ont pas fait illusion, ont complété la première ligne.

Il fallait avoir le coeur bien accroché pour s'élancer avec des pneus slicks, sur le tracé le plus technique et le plus rapide du Mondial et sous quelques fines gouttes de pluie. L'esprit toujours clair, Marquez a été l'un des premiers à prendre le risque. Injouable en première partie de séance, chahuté par Viñales et Zarco en seconde, le Catalan a mis tout le monde d'accord avec un tour imbattable, juste avant le drapeau à damier, établi en 1'28"386. Le n°93 a ainsi repoussé ses deux premiers poursuivants à plus de trois dixièmes, et le reste de la meute à plus d'une demi-seconde.

La présence des deux officiels Suzuki en deuxième ligne, avec Andrea Iannone devant Alex Rins et le local Jack Miller (Ducati Pramac) promet une nouvelle course à rebondissements. Surtout que Valentino Rossi (Yamaha Factory), septième à 1"071 et Andrea Dovizioso (Ducati Team), neuvième à 1"320, seront probablement des candidats au podium. Puisque la première ligne sur la grille est la même que la cuvée 2017, il n'y a plus qu'à espérer une course similaire.