MOTOGP - Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) en pole position à Phillip Island

A croire que Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) a un secret. Au bout d'une séance de qualification étrange, l'Italien a décroché la pole position du Grand Prix d'Australie pour la deuxième saison consécutive, ce samedi, à Phillip Island. Les candidats au titre, Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) et Miguel Oliveira (Red Bull KTM) n'ont jamais trouvé la formule alors que Fabio Quartararo (MB Conveyors - Speed Up) a failli la résoudre.

Assurément, il fallait avoir le vent dans le dos et une roue devant pour s'offrir la référence. C'est ce dont a bénéficié l'Italien, après 18 minutes, puisqu'il a pu fixer le chrono à 1'33"368 et se mettre à l'abri jusqu'au drapeau à damier, se permettant même une chute sans conséquence à quelques minutes du terme. Finalement, seuls les deux pilotes Dynavolt, avec Marcel Schrotter devant Xavi Vierge, ont pu approcher cette marque, à respectivement 0"256 et 0"353.

Vidéo - Au bon endroit, au bon moment : Pasini a été le plus malin pour s'offrir la pole 00:29

Quartararo pourra donc s'estimer heureux de figurer en deuxième ligne, au sixième rang. Le Français, disqualifié après s'être imposé au Japon, a constamment payé un dernier secteur pénalisant, concédant finalement 0"583. Bagnaia et Oliveira n'ont pas eu autant de réussite : l'Italien n'a pu faire mieux que le 16e chrono, à 0"999, alors que le Portugais a été repoussé au 20e rang, à 1"188. Depuis le début de saison, le futur pilote Tech3 s'est habitué aux remontées. Le protégé de Valentino Rossi, un peu moins. Et tout cela promet une course animée, dimanche.