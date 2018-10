MOTOGP - On refait le Grand Prix : Viñales (Yamaha Factory) a assuré, Zarco (Yamaha Tech3) a assumé

La note : 3/5

Qu'importe les enjeux, le Grand Prix d'Australie est toujours un classique. Mais l'élimination précoce de Johann Zarco (Yamaha Tech3) et Marc Marquez (Honda HRC), ainsi que l'échappée de Maverick Viñales (Yamaha Factory) ont vite désolidarisé le groupe de tête. Et l'idée d'une course en paquet au moins aussi haletante que celle de la saison dernière a trop rapidement été dissipée. Derrière "Top Gun", les autres ont au moins assuré le spectacle.

Vidéo - Rossi chahuté, Iannone musclé, Viñales échappé : le show a tenu ses promesses 02:44

Le vainqueur : Maverick Viñales (Yamaha Factory)

"Mack" avait calculé son coup : il savait que le tracé australien gommerait le déficit de motricité de sa M1 et qu'il avait une chance de s'y imposer. C'est certainement la raison pour laquelle il a, publiquement, tenté de mettre Yamaha face à ses responsabilités. L'appel aurait fait pschitt s'il n'avait pas assumé ses responsabilités en piste. Mais le pilote de Roses a profité du chaos semé par l'incident impliquant Zarco et Marquez pour filer. Comment ? Avec des chronos de qualification aux boucles 8, 9 et 10, où il a, à chaque fois, amélioré le meilleur tour en course. Viñales a du talent, personne n'en avait douté. On peut maintenant croire qu'il a aussi le mental d'un grand.

Maverick Viñales, vainqueur du Grand Prix d'Australie 2018Getty Images

Le mot du vainqueur : "La moto était parfaite"

Vidéo - Viñales : "La moto était parfaite, Yamaha a bien travaillé tout au long du week-end" 01:13

Le tweet : Entre Viñales et Forcada, la hache de guerre est enterrée

Ils se sont détestés durant des mois, au point de sceller leur séparation à la fin de la saison. Mais après la victoire, Viñales et Ramon Forcada, son futur ex-chef mécanicien, ont tout oublié. Réconfortant.

La frayeur : Zarco, impact à 300km/h

Chaque année, on a hâte de retrouver le Grand Prix d'Australie. Puis on a très envie d'en voir le bout. Le tracé de Phillip Island est le plus dangereux du championnat, puisque seules deux de ses douze courbes sont suffisamment lentes pour donner du répit aux pilotes, qui, en moyenne, roulent à plus de 170km/h durant 27 tours. Le crash glaçant de Zarco est un fait de course mais il est, aussi, une conséquence de ces aspirations parfois ingérables. Il y a eu plus de peur et de casse que de mal. C'est absolument tout ce qui compte.

Vidéo - Zarco percute Marquez à 300km/h : énorme frayeur à Phillip Island 02:30

La déclaration : "J'ai commis une erreur et je dois la rattraper"

Mathématiquement, l'abandon de Zarco le contraint à réussir un exploit en Malaisie, sur une piste où sa M1 va souffrir, s'il souhaite s'offrir le statut de meilleur pilote satellite. "La moto était performante aujourd'hui, a confié le Français après la course. J'ai commis une erreur et je dois la rattraper lors des deux prochaines manches. Je suis allé voir Marquez car j'ai totalement détruit l'arrière de sa moto. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, et que le plus important était notre état de santé. En tant que pilotes et sportifs, nous nous comprenons totalement".

Le grand battu : Andrea Iannone (Suzuki Team)

Iannone a réussi sa meilleure performance de la saison mais il n'a pas exprimé d'immense joie, dans le parc fermé. Logique : l'Italien était le plus performant aux essais et avait imprimé le rythme le plus intéressant au warm-up. Marquez en avait même fait le favori pour la victoire. Parfois impatient, souvent dans tous les sens, "Jo le maniaque" a payé cher plusieurs erreurs au Honda Corner, l'un des deux virages lents. Elles ont construit le retard qu'il a accumulé sur Viñales, au fil des tours.

Vidéo - Iannone : "Dans les lignes droites, les Ducati sont impressionnantes" 00:59

La stat' : Marquez, tout ou rien à Phillip Island

Pour Marquez, il n'y a jamais de demi-mesure en Australie. Depuis qu'il a intégré la catégorie reine, le quintuple champion du monde a toujours abandonné ou gagné à Phillip Island. Vainqueur en 2015 et 2017, le Catalan avait été disqualifié sur drapeau noir en 2013. Il a chuté l'année suivante, ainsi qu'en 2016. Et n'a pas eu d'autre choix que de renoncer ce dimanche, sa machine fracturée en deux.

La vidéo immanquable : de face, le crash est encore plus impressionnant

Vidéo - De face, le crash de Zarco est encore plus impressionnant : le résumé en caméra embarquée 01:54

Le point au Mondial Pilotes

1- Marc Marquez (Honda HRC) ; 296 points, 2- Andrea Dovizioso (Ducati Team) ; 210 pts, 3- Valentino Rossi (Yamaha Factory) ; 195 pts, 4- Maverick Viñales (Yamaha Factory) ; 180 pts, 5- Cal Crutchlow (Honda LCR) ; 148 pts

Le point au Mondial Equipes

1- Honda HRC ; 339 points, 2- Yamaha Factory ; 375 pts, 3- Ducati Team ; 353 pts, 4- Suzuki Team ; 262 pts, 5- Ducati Pramac ; 220 pts

Le point au Mondial Constructeurs

1- Honda ; 339 points, 2- Ducati ; 300 pts, 3- Yamaha ; 256 pts, 4- Suzuki ; 193 pts, 5- KTM ; 55 pts

Le prochain rendez-vous : Grand Prix de Malaisie

Il aura lieu les 2, 3 et 4 novembre sur le circuit de Sepang.