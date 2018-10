MOTOGP - Rins (Suzuki) s'en prend à Zarco (Tech3) : "Qui cherche le risque finit par le trouver"

Alex Rins (Suzuki Team) n'était qu'à quelques mètres de là lorsqu'il a vu, devant lui, la moto de Johann Zarco (Yamaha Tech3) grimper dangereusement sur le dosseret de selle de Marc Marquez (Honda HRC). Impossible de savoir ce qui lui a traversé l'esprit au moment de l'impact. Mais à froid, l'Espagnol n'a exprimé aucune angoisse lorsqu'il a été interrogé par le quotidien AS sur cette scène. "Que puis-je dire… Au premier tour, Zarco a libéré les freins sur moi et si je n'avais pas levé la moto, nous serions tous les deux allés au sol, a-t-il tenu à préciser. Je ne souhaite du mal à personne mais celui qui cherche le risque finit toujours par le trouver".

Vidéo - Zarco percute Marquez à 300km/h : énorme frayeur à Phillip Island 02:30

Troisième sur la grille de départ, Zarco avait été débordé de toutes parts en début de course, au point de se retrouver au huitième rang à la fin du premier tour. Cette entame délicate a-t-elle provoqué un excès d'agitation du futur pilote KTM ? Peut-être. D'autant qu'il avait été le seul, parmi les candidats à la victoire, à opter pour des pneus "tendre" dont il faut tirer le surplus d'adhérence au plus vite. "Il était peut-être un petit peu trop pressé de vouloir passer devant et d'utiliser la capacité de ses gommes en début de course", a d'ailleurs confié son patron, Hervé Poncharal, au micro d'Eurosport.

Vidéo - Rossi chahuté, Iannone musclé, Viñales échappé : le show a tenu ses promesses 02:44

" Quand je suis arrivé au box, j'ai vu les images et j'ai compris "

Suffisant pour le juger responsable de l'incident ? "Il n'y a personne à blâmer, a renchéri le dirigeant français. Marc n'a absolument pas vu Johann qui arrivait sur lui beaucoup plus vite. Il s'est simplement positionné sur la gauche pour l'entrée du virage n°1". Marquez, lui-même, a classé l'affaire parmi les faits de course. "Au début, j'étais en colère parce que je ne comprenais pas comment cela avait pu arriver, a-t-il expliqué aux médias, après son abandon. Mais quand je suis arrivé au box, j'ai vu les images et j'ai compris".

Comme tous les autres, le champion du monde connaît la particularité du circuit de Phillip Island, si beau mais si dangereux. "Sur cette piste, la moto qui vous précède vous absorbe complètement, a précisé l'Espagnol. Zarco n'a peut-être pas vu qu'il était aspiré par ma moto et celle de Jack Miller. Une toute petite erreur peut avoir de grandes conséquences ici. Johann m'a déjà présenté ses excuses. Je suis content parce que nous allons bien, tous les deux. Je me sens chanceux parce que tout s'est passé à 300km/h". Et tout porte à croire que cela ne découlait en rien d'une prise de risque du Français.