MOTOGP - Victoire de Viñales (Yamaha), Zarco (Tech3) percute Marquez (Honda)

Maverick Viñales (Yamaha Factory) a joint les paroles aux actes. Offensif face aux médias, où il n'a cessé de réclamer plus d'attention de la part de son équipe, l'Espagnol a survolé le Grand Prix d'Australie, ce dimanche, mettant ainsi fin à une série de 25 courses sans victoire pour Yamaha. Mêlé dans le groupe de tête, Johann Zarco (Yamaha Tech3) a chuté après avoir percuté Marc Marquez (Honda HRC) à plus de 300km/h. Andrea Iannone (Suzuki Team), annoncé favori, et Andrea Dovizioso (Ducati Team), ont complété le podium.

Vidéo - Zarco percute Marquez à 300km/h : énorme frayeur à Phillip Island 02:30

Plus d'infos à suivre...