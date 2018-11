MOTO2 - Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) meilleur temps des essais libres 3

Il faudra bien compter sur Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) pour la victoire, dimanche, au Grand Prix de Malaisie. Après avoir réussi le meilleur temps lors des deux premières séries de tests, vendredi, le frère du quintuple champion du monde a dominé la troisième séance d'essais libres. En 2'07"768, l'Espagnol a dominé Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) de 0"067. Les deux candidats au titre, Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) et Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) ont suivi aux troisième et quatrième rangs respectifs, à 0"209 et 0"371. Fabio Quartararo (MB Conveyors - Speed Up) a été repoussé à la 17e place, à 1"497.