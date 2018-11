MOTO3 - Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team - Honda) meilleur temps de la deuxième séance d'essais

La pluie est arrivée, et Tony Arbolino (Marinelli Snipers Team - Honda) s'est mouillé. Ce vendredi, l'Italien a réussi le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Malaisie. En 2'14"227, le jeune pilote a devancé John McPhee (CIP - Green Power - KTM) pour seulement 10 millièmes, et Aron Canet (Estrella Galicia 0,0 - Honda) pour 10 de plus.