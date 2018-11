MOTOGP - Alex Rins (Suzuki Team) meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres

Alex Rins (Suzuki Team) est bien parti pour étendre la belle série qu'il a entamée au Grand Prix de Saint-Marin. Lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Malaisie, l'Espagnol a établi le meilleur temps de la journée. Il a précédé son coéquipier Marc Marquez (Honda HRC), auteur d'une poignée de sauvetages épatants, et Jack Miller (Ducati Pramac), décidément bien à l'aise sur le tracé de Sepang.

Il avait vu sa machine tout feu, tout flamme, jeudi, au sens propre du terme. Il l'a retrouvée dans le même état, au sens figuré, ce vendredi. Rins a tiré le meilleur d'une GSX-RR aux qualités certaines et aux défauts de moins en moins perceptibles pour boucler son meilleur tour en 1'59"608 et battre Marquez de 93 millièmes. Ca ne s'invente pas. Miller a, lui, concédé 163 millièmes.

Plus proches en matinée, Maverick Viñales, à 0"194, et Valentino Rossi (Yamaha Factory), à 0"409, ont été repoussés aux quatrième et sixième rangs respectifs alors que Danilo Petrucci (Ducati Pramac) s'est intercalé, à 0"203. Johann Zarco (Yamaha Tech3), huitième à 0"551, a eu la bonne idée d'assurer sa place dans le Top 10. Jorge Lorenzo (Ducati Team) n'en a pas eu la possibilité : alors que l'équipe italienne a tout fait pour le mettre dans les meilleurs conditions, le Majorquin a fini bon dernier, à plus de cinq secondes de la référence.