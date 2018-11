MOTOGP – Jorge Lorenzo (Ducati Team) forfait en Malaisie, Michele Pirro le remplace

Jorge Lorenzo (Ducati Team) n'a pas voulu prendre plus de risque. Sans surprise, le triple champion du monde a confirmé son forfait pour le Grand Prix de Malaisie. Il est donc remplacé par Michele Pirro, pilote d'essais de l'équipe italienne, qui avait spécialement fait le voyage. Le Majorquin n'a participé à aucune course depuis la 14e manche du Mondial, en Aragon.

Vidéo - Un énorme crash, sa Ducati pulvérisée et son pied encore touché : catastrophe pour Lorenzo 01:58

L'Espagnol souffre toujours de son poignet gauche, fracturé lors d'une lourde chute subie aux essais libres du Grand Prix de Thaïlande. Vendredi, il avait bouclé quelques tours mais s'était classé dernier, considérablement gêné par la douleur malgré les nombreux ajustements opérés par Ducati sur sa machine.

"Ce matin, cette situation n'a pas évolué et Lorenzo a décidé, en accord avec l'équipe, de ne pas poursuivre le week-end", a écrit Ducati. Le constructeur de Bologne n'a pas communiqué sur sa participation ou non à la dernière manche de la saison, à Valence. Lorenzo a deux semaines devant lui pour reposer son poignet et tenter de terminer son aventure ducatiste en beauté… et de bien débuter son adaptation chez Honda.