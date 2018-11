MOTOGP - Marquez (Honda HRC) vainqueur, Zarco (Yamaha Tech3) sur le podium, Rossi (Yamaha) au tapis

En 2015, sur ce même circuit, Marc Marquez (Honda HRC) avait fait craquer Valentino Rossi (Yamaha Factory). L'Espagnol n'avait rien gagné. Trois ans plus tard, le quintuple champion du monde a remis la pression sur son rival. L'Italien, longtemps leader de la course, n'a pas résisté. Il a chuté et le n°1 Mondial s'est imposé, ce dimanche, au Grand Prix de Malaisie. Johann Zarco (Yamaha Tech3), lui, a plié sans rompre, et assuré le podium après avoir été débordé par Alex Rins (Suzuki Team) dans le dernier tour.

A l'exception, peut-être, d'un départ moyen, où il a cédé le bénéfice de sa pole à VR46, le Français n'a pas grand-chose à se reprocher. Sans l'aide de la pluie, il n'a pu contenir l'irrésistible remontée de Marquez, et a même eu la bonne idée de rester dans sa roue le plus longtemps possible. Le Catalan, lui, ne s'est plus soucié du pilote tricolore. Il s'est même inquiété, à mi-course, lorsque Rossi a creusé un écart supérieur à une seconde.

Vidéo - Zarco : "Rester derrière Rossi m'a permis de sauver le podium" 01:30

Rossi a tout perdu

Orgueilleux, le n°93 a pris tous les risques pour combler cet écart. A cinq tours du drapeau à damier, il l'avait déjà réduit de moitié. Et Rossi, tout proche d'une victoire qui l'aurait remis dans le jeu, tant au classement que dans le box Yamaha, a commis l'irréparable. A l'entame du 17e tour, la superstar italienne a perdu l'arrière puis l'avant à l'entrée du virage n°1.

Vidéo - Sous la menace de Marquez, Rossi a tout perdu 01:42

18e à l'arrivée, le septuple champion du monde a fait une croix sur la place de dauphin au championnat. Il est même, désormais, sous le menace de son coéquipier Maverick Viñales, quatrième à Sepang, et deux points derrière lui. Une petite erreur a tout changé. Pour lui, le Grand Prix de Malaisie ne sera pas un bon souvenir. Une nouvelle fois.