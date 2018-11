MOTOGP - Maverick Viñales (Yamaha Factory) devant Marc Marquez (Honda HRC) aux essais libres 3

Et si son succès australien avait tout changé ? Maverick Viñales (Yamaha Factory) a encore été le plus rapide, ce samedi, lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Malaisie. Dans son dernier tour lancé, l'Espagnol a chipé la référence à son compatriote Marc Marquez (Honda HRC), et tous les cadors ont assuré leur place en Q2 pour la qualification.

Le tracé de Sepang n'avait a priori rien pour corriger les défauts de sa M1. Viñales n'a pourtant eu aucun mal à s'offrir le meilleur temps, grâce à un tour bouclé en 1'59"231 avec des pneus "tendre" neufs en fin de séance. Marquez a ainsi été repoussé à 26 millièmes et les deux hommes ont établi une feuille de route assez similaire. Jack Miller (Ducati Pramac) a complété le Top 3, à 0"144, mais il devra encore hauser son rythme pour jouer la gagne.

Zarco placé, Rossi en retrait

Il faudra en revanche compter sur Dani Pedrosa (Honda HRC), quatrième à 0"368 mais encore à l'aise sur l'un de ses circuits fétiches. Andrea Dovizioso (Ducati Team), a bien essayé de se faire oublier, au 17e rang, à 1"579, mais l'Italien ne s'est pas mêlé à la chasse au chrono à la fin du test, préférant pousser l'analyse de l'usure des pneumatiques.

Johann Zarco (Yamaha Tech3) s'est placé au cinquième rang, à 0"424, devant son rival Danilo Petrucci (Ducati Pramac), à 0"440. Valentino Rossi (Yamaha Factory), septième à 0"542, est resté en retrait alors que Jorge Lorenzo (Ducati Team) a choisi de jeter l'éponge, laissant son guidon à Michele Pirro.