Libres 1 : Andrea Dovizioso (Ducati) le plus rapide

Pas du genre à courir le chrono dès le vendredi matin, de surcroit sur un circuit où il n'a fait qu'un podium en MotoGP, l'an dernier, Andrea Dovizioso a peut-être envoyé un signal fort au plateau en dominant les essais libres 1 du Grand Prix de Saint-Marin, la 13e manche du Mondial, vendredi matin à Misano.

Chronométré en 1'32"608 en "tendre" dans son troisième et dernier run, l'Italien de l'usine Ducati a gardé 0"101 d'avance sur le Britannique Cal Crutchlow (Honda LCR) et 0"131 sur l'Espagnol Maverick Viñales (Yamaha Factory), lui aussi en "medium" à l'avant et "tendre" à l'arrière.

Vidéo - Libres 1 : le tour de Dovizioso 00:32

Jorge Lorenzo (Ducati Team), vainqueur de la dernière course en date, a signé le quatrième temps à 0"199, devant Andrea Iannone (Team Suzuki) et Jack Miller (Ducati Pramac).

Si Johann Zarco (Yamaha Tech3) a arraché le huitième temps en fin de séance, Marc Marquez (Honda HRC) et Valentino Rossi (Yamaha Factory) n'ont pas encore pris la précaution d'assurer une place dans le Top 10, avec les treizième et quinzième temps respectifs.

Invité de dernière minute pour remplace Tito Rabat, blessé, chez Ducati Avintia, le Français Christophe Ponsson, engagé cette saison dans les championnats de France et d"Espagne de Superbike, a connu des débuts difficiles. Il s'est contenté d'un tour à 7"430 de celui d'Andrea Dovizioso (Ducati Team).