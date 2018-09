Marc Marquez (Honda HRC : "Je voudrais faire la paix avec Rossi"

Avec ses 52 points d'avance sur Valentino Rossi au championnat du monde, Marc Marquez ne craint pas grand-chose. Si ce n'est peut-être le plaisir gâché d'un week-end de course dans le fief colorié en jaune par les inconditionnels de l'Italien, à Misano. L'Espagnol du HRC est en froid avec son rival de Yamaha depuis qu'il l'a poussé hors de la piste et fait tomber au dernier Grand Prix d'Argentine, la deuxième épreuve de la saison, lors d'une remontée aussi brouillonne que polémique.

Vidéo - L'énorme boulette de Marquez qui a fait chuter Rossi au 19e tour 00:35

Ce n'est pas la première fois qu'il est dans cette situation vis-à-vis du vétéran transalpin. Au Grand Prix de Malaisie 2015, il l'avait fait craquer à force de trajectoires parasites, dans le seul but de perturber sa remontée sur Jorge Lorenzo, en lice pour le titre. Avec pour conséquence un départ de la dernière place de la grille au Grand Prix décisif, à Cheste, et la fin de ses espoirs de titre. "Vale" avait mis longtemps à digérer le préjudice, et seul le drame de la morte de Luis Salom avait scellé la fin de la brouille, l'année suivante à Montmelo.

"J'ai toujours demandé à mes fans de respecter les autres pilotes"

Avant le Grand Prix de Saint-Marin, la 13e manche du Mondial 2018, le pilote de Cervera a exprimé le souhait d'en finir avec cette période de tension. "Je voudrais faire la paix avec lui, je n'ai pas de problème avec Valentino, a-t-il assuré dans un entretien donné à Sky. En Argentine, tout était plus calme. J'ai commis une erreur, doublée d'une malchance puisque c'était avec Rossi. J'ai aussi essayé de présenter mes excuser."

Vidéo - Marquez s'est pointé chez Rossi pour s'excuser, il s'est fait renvoyer ! 00:53

"Est-ce que les sifflets m'affectent ?, a-t-il repris. Non, plus que tout je ne les aime pas, comme en football. Je supporte le FC Barcelone mais quand le Real Madrid gagne et joue mieux, j'applaudis les adversaires qui méritent les points. Je ne les aime pas car nous pilotons à 300 km/h, nous risquons nos vies à chaque fois que nous montons sur la moto. Si on est un fan, on aime voir des dépassements, pas les couleurs que les pilotes défendent. J'ai toujours demandé à mes fans de respecter les autres pilotes car après la course, il y en a une autre et ainsi de suite. Ce sera bien de repartir d'une feuille blanche."