Libres 3 : Rossi, Viñales (Yamaha) et Lorenzo (Ducati) obligés de passer par la Q1

Johann Zarco (Yamaha Tech3) s'est sorti du dernier guêpier de la saison mais la qualification du Grand Prix de la Communauté valencienne n'en sera pas moins spectaculaire, samedi après-midi sur le circuit Ricardo-Tormo de Cheste. Car elle passera par une Q1 détonante, qui invitera Maverick Viñales, Valentino Rossi (Yamaha Factory) et Jorge Lorenzo (Ducati Team) à se disputer deux places qualificatives pour la Q2.

Valentino Rossi (Yamaha Factory) au Grand Prix de Valence 2018Getty Images

Si tous les pilotes ont amélioré leur chrono de vendredi à l'exception de quatre d'entre eux, les essais libres 3 encore pluvieux ont rebattu les cartes et fait quelques grands déçus samedi matin. Si Johann Zarco, 13e au cumul des temps de la première journée, a arraché sa place pour la Q2, Maverick Viñales, Valentino Rossi et Jorge Lorenzo ont échoué respectivement aux 11e, 14e et 17e rangs. Avec à la clé une chute pour l'Italien.

Enfin, il n'y aura que 24 participants sur l'ensemble de ces deux séances, Xavier Siméon ayant achevé son voyage en MotoGP par un forfait. Victime de deux chutes sur le tracé espagnol, le Belge, futur pilote de MotoE, a été déclaré "inapte" pour le reste du week-end.