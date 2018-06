Dates, horaires, programme TV : comment suivre en direct vidéo le Grand Prix des Pays-Bas ?

Pour la huitième étape du calendrier, le paddock s'arrête du côté des Pays-Bas et plus précisément sur la piste d'Assen. Un an après sa victoire, Valentino Rossi parviendra-t-il à remonter sur la plus haute marche du podium ? Marc Marquez, lui, compte bien l'en empêcher et ainsi creuser encore plus l'écart au classement des pilotes. Pour ne rien rater, le rendez-vous est bien évidemment donné sur les chaînes Eurosport.

Nous vous diffuserons en live sur nos chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 tous les essais, les qualifications et les courses des trois grandes catégories : MotoGP, Moto2 et Moto3.

Tous ces évènements seront égament sur Eurosport Player. Pour s'abonner, c'est simple et facile : cliquez ici. Retrouvez également toutes les meilleures images en vidéo sur le site d'Eurosport.fr après chaque Grand Prix.

Le programme télé du Grand Prix des Pays-Bas 2018

Vendredi 29 juin 2018

09h00 : essais libres 1 - Moto3

: essais libres 1 - Moto3 09h55 : essais libres 1 - MotoGP

: essais libres 1 - MotoGP 10h55 : essais libres 1 - Moto2

: essais libres 1 - Moto2 13h10 : essais libres 2 - Moto3

: essais libres 2 - Moto3 14h05 : essais libres 2 - MotoGP

: essais libres 2 - MotoGP 15h05 : essais libres 2 - Moto2

Samedi 30 juin 2018

09h00 : essais libres 3 - Moto3

: essais libres 3 - Moto3 09h55 : essais libres 3 - MotoGP

: essais libres 3 - MotoGP 10h55 : essais libres 3 - Moto2

: essais libres 3 - Moto2 12h35 : qualifications - Moto3

: qualifications - Moto3 13h30 : essais libres 4 - MotoGP

: essais libres 4 - MotoGP 14h10 : qualification 1 - MotoGP

: qualification 1 - MotoGP 14h35 : qualification 2 - MotoGP

: qualification 2 - MotoGP 15h05 : qualifications - Moto2

Dimanche 1er juillet