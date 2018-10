MOTO2 - Fabio Quartararo (MB Conveyors - Speed Up) meilleur temps des essais libres 3

Fabio Quartararo (MB Conveyors - Speed Up) est prêt pour la pole et pour la course. Auteur de plusieurs tours très rapides, le Français a établi le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix du Japon. En 1'51"293, il a devancé Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP) de 0"199 et Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS) de 0"247. Les deux principaux candidats au titre, Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46) et Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo), ont suivi, à respectivement 0"328 et 0"405.