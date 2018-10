MOTOGP - Dovizioso (Ducati) en pole devant Zarco (Tech3), Marquez (Honda) seulement 6e

Andrea Dovizioso (Ducati Team) et Marc Marquez (Honda HRC) étaient annoncés favoris pour la pole. Le premier a tenu son rang, le deuxième a entretenu le suspense. Au Japon, l'Italien s'est offert la position de pointe et a ainsi maximisé ses chances de repousser le titre de son rival au prochain Grand Prix, puisque l'Espagnol a dû se contenter du sixième rang. Et Johann Zarco (Yamaha Tech3) a été le premier bénéficiaire de la défaillance du leader du Mondial.

Motegi reste le seul tracé sur lequel Marquez n'a jamais conquis la pole en catégorie reine. A vrai dire, le Catalan a réduit ses chances de régler l'anomalie dès la quatrième séance d'essais libres. Une chute en toute fin de séance l'a probablement condamné à prendre moins de risques que de coutume avec une seule machine opérationnelle, probablement pas réglée de façon optimale, dans son box.

Vidéo - Une perte de l'avant à 120km/h et une longue glissade : Marquez joue à se faire peur 01:21

Devancé par Andrea Iannone (Suzuki Team) et repoussé à 0"299, Marquez a réédité sa plus mauvaise performance en qualification cette saison. Il était parti d'aussi loin en Argentine et en Italie... et n'avait pas marqué de points lors de ces deux manches. Dimanche, il a pourtant une première occasion de s'offrir le titre.

Vidéo - Marquez sera champion du monde à Motegi si… 01:21

Zarco, ça va mieux

Avec un dernier tour bouclé en 1'44"590, Dovizioso a sauté sur l'opportunité pour ne laisser que les miettes aux pilotes satellites. Zarco, qui n'a cédé que 68 millièmes au vice-champion du monde en titre, a confirmé que la tournée outre-mer lui avait fait le plus grand bien. Jack Miller a aussi profité de l'ouverture pour boucler la première ligne, à 0"137.

Vidéo - Poncharal : "On retrouve le Zarco du début de saison" 02:57

Compétitif depuis le début du week-end, Cal Crutchlow (Honda LCR) a échoué au quatrième rang alors que les officiels Yamaha, eux, ont dû se contenter de la troisième ligne. Septième à 0"550, Maverick Viñales a fait mieux que Valentino Rossi, neuvième à 0"675. Preuve, peut-être, que les prestations encourageantes du Grand Prix de Thaïlande n'étaient que des mirages.