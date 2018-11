Libres 2 : Danilo Petrucci (Ducati Pramac) au top, Johann Zarco (Yamaha Tech3) en galère

Le ciel n'augurait rien de bon, et sans surprise la pluie a fini de perturber la première journée du Grand Prix de la Communauté valencienne, vendredi à Cheste.

Le circuit Ricardo Tormo inondé - il a encore fallu user du drapeau rouge après huit minutes de tests - Danilo Petrucci (Ducati Pramac), futur pilote de l'usine de Borgo Panigale, a établi dans des conditions précaires le meilleur temps des essais libres 2 de la 19e et dernière manche du Mondial de MotoGP 2018, en effectuant un tour en 1'41"318, soit respectivement 0"407 et 0"763 plus vite que Marc Marquez (Honda HRC) et Valentino Rossi (Yamaha Factory).

Mais au final, il fallait surtout être bien placé dans l'optique de l'accès direct à la Q2 de samedi. En d'autres termes prendre ses précautions pour faire partie du Top 10 des chronos cumulés sur les sessions 1 et 2, au cas où la piste ne permettrait aucun progrès samedi matin.